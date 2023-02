Le tre Persone divine secondo la fede cristiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tre Persone divine secondo la fede cristiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRINITÀ

Significato/Curiosita : Le tre Persone divine secondo la fede cristiana Le persecuzioni dei cristiani sono un fenomeno oppressivo contro comunità e persone di fede cristiana. La Trinità è la dottrina fondamentale e più importante delle chiese cristiane, quali la cattolica e quelle ortodosse, oltre che delle Chiese riformate storiche come quella luterana, quella calvinista e quella anglicana. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

