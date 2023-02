Trattiene le acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattiene le acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARGINE

Significato/Curiosita : Trattiene le acque Il lago di Stramentizzo (Stramentizzo-Stausee in tedesco) è un lago artificiale situato all'imbocco della val di Fiemme. Il bacino, formato dalla diga di Stramentizzo, trattiene le acque del torrente Avisio. La superficie del lago ricade per metà nel comune di Castello-Molina di Fiemme (provincia di Trento), e per metà nel comune di Anterivo (provincia di Bolzano). L'argine è un'opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire lo straripamento dei corsi d'acqua. Esso è generalmente costituito da un rilevato impermeabile in terra simile ad una diga che può raggiungere altezze anche considerevoli (in Italia sia il fiume Po sia il fiume Adige hanno argini che superano i 10 metri di altezza). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

