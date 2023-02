I timoni e i remi dei pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I timoni e i remi dei pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PINNE

Significato/Curiosita : I timoni e i remi dei pesci Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Le pinne sono gli organi di locomozione di molte specie animali acquatiche. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: timoni; remi; pesci; Testimoni are, provare; Due vogatori e timoni ere; Il George testimoni al della Nespresso; I piloti che manovrano i timoni con la cloche; Le estremi tà del tailleur; Premi are a parole; Gli estremi di Balzac; Un premi o per manager; Grossi pesci dai denti micidiali; I pesci olini appena nati; pesci ottimi al sale; La regina spagnola… fra i pesci ; Cerca nelle Definizioni