Tessuto artificiale - Cruciverba

La coltura artificiale dei tessuti è una serie di tecniche usate per mantenere o far crescere cellule, tessuti od organi vegetali in condizioni sterili su un mezzo di coltura nutriente di composizione nota. La coltura artificiale dei tessuti è usata ampiamente per produrre i cloni di una pianta in un metodo noto come micropropagazione. Le diverse tecniche della coltura artificiale dei tessuti possono offrire certi vantaggi sui metodi tradizionali di propagazione, compresi:

Il rajon o raion (in russo: ´ ; in ucraino: ´; in bielorusso: , traslitterato: raën; in azero rayon; in lettone: rajons; in moldavo e in romeno raion; in georgiano: , traslitterato: raioni; in kazako: , traslitterato: aýdan) è una suddivisione amministrativa di secondo livello tipica di alcuni paesi appartenenti all'ex Unione Sovietica. Il termine può essere tradotto approssimativamente con "provincia" o "distretto".