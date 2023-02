Termine inglese per le notizie riservatissime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine inglese per le notizie riservatissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOP SECRET

Significato/Curiosita : Termine inglese per le notizie riservatissime I massacri delle foibe (in sloveno: poboji v fojbah, in croato: masakri fojbe, in serbo: m j - masakri fojbe) sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA. Il nome di tali eccidi deriva dai grandi ... Top Secret! è un film comico del 1984 del trio di registi e sceneggiatori Zucker-Abrahams-Zucker, celebri anche per la serie de Una pallottola spuntata e de L'aereo più pazzo del mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

