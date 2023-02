Il Tenni che fu un asso del motociclismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Tenni che fu un asso del motociclismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMOBONO

Significato/Curiosita : Il Tenni che fu un asso del motociclismo Il circuito della Superba è il tracciato cittadino di Genova ove, dal 1937 al 1961, si sono svolte numerose competizioni nazionali ed internazionali di automobilismo e motociclismo, in alcune edizioni anche assumendo la denominazione di Trofeo del Mare. Omobono Tucenghi (Cremona, prima metà del XII secolo – Cremona, 13 novembre 1197) fu un mercante medievale cremonese, pio e caritatevole, che è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: tenni; asso; motociclismo; Il Break... nel tenni s; Un... rimbalzo del tenni s da tavolo; Un numero da game tenni stico; Elenca i migliori tenni sti professionisti sigla; Come il secret asso lutamente segreto; Spalmati di grasso ; asso ciazione di Alpini; Avanza di buon passo ; Angel del motociclismo ; Il Rossi del motociclismo ; Un campione italiano del motociclismo ; Loris __, ex campione di motociclismo ; Cerca nelle Definizioni