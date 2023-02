Si dà da svolgere - Cruciverba

Da me o da te (Your Place or Mine) è un film del 2023 scritto e diretto da Aline Brosh McKenna, al suo esordio alla regia.

Linguistica

Tema – in morfologia, parte della parola che rimane dopo essere stata separata dalla desinenza

– in morfologia, parte della parola che rimane dopo essere stata separata dalla desinenza Tema – in linguistica pragmatica, parte dell'enunciato che, in contrapposizione al rema, si riferisce a ciò di cui si parla

– in linguistica pragmatica, parte dell'enunciato che, in contrapposizione al rema, si riferisce a ciò di cui si parla Tema scolastico – in ambito scolastico, componimento linguistico, in particolare nelle discipline umanistiche

Arte visiva e Musica

Tema – in musica, unità ritmico-melodica suscettibile di sviluppi e variazioni

– in musica, unità ritmico-melodica suscettibile di sviluppi e variazioni Tema/Ora siamo qui – singolo del gruppo I Giganti

– singolo del gruppo I Giganti Tema – film del 1979 diretto da Gleb Anatol'evic Panfilov

Informatica

Tema (o skin) – in informatica, file che permette di modificare l'aspetto grafico di un programma

Geografia

Tema – suddivisione amministrativa dell'Impero Bizantino istituita al tempo dell'imperatore Eraclio I

– suddivisione amministrativa dell'Impero Bizantino istituita al tempo dell'imperatore Eraclio I Tema – città del Ghana

Altro

Tema – programma televisivo

– programma televisivo TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers' Association) – associazione statunitense che cura la pubblicazione di norme relative agli scambiatori a fascio tubiero e mantello

