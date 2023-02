È sopra... la boccuccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sopra... la boccuccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NASINO

Significato/Curiosita : e sopra... la boccuccia L'Annunciazione tra i santi Ansano e Massima è un dipinto a tempera e oro su tavola (305x265 cm) di Simone Martini e Lippo Memmi, firmata e datata al 1333, e conservato negli Uffizi a Firenze. Si tratta di un trittico ligneo dipinto a tempera, con la parte centrale ampia il triplo dei due scomparti laterali. Considerato il capolavoro di Simone Martini, della scuola senese e della pittura gotica in generale, venne realizzato per un altare laterale del Duomo di Siena. Nasino (Naxin in ligure) è un comune italiano di 174 abitanti della provincia di Savona in Liguria. La sede comunale è situata nella frazione di Borgo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

