Sistema Pubblico di ldentità Digitale - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SPID

Significato/Curiosita : Sistema Pubblico di ldentita Digitale Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (in acronimo SPID) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti. Cittadini e imprese possono accedere a tali servizi con un'identità digitale unica che ne permette l'accesso e la fruizione da qualsiasi dispositivo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

