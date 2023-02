Signora __, canta Claudio Baglioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Signora __, canta Claudio Baglioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LIA

Significato/Curiosita : Signora canta Claudio Baglioni Claudio Baglioni, all'anagrafe Claudio Enrico Paolo Baglioni (Roma, 16 maggio 1951), è un cantautore, musicista, conduttore televisivo, autore e interprete italiano. Lia Levi (Pisa, 9 novembre 1931) è una scrittrice, giornalista e superstite dell'Olocausto italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

