Si... passa per fare sparire le piccole asperità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si... passa per fare sparire le piccole asperità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CARTA VETRATA

Significato/Curiosita : Si... passa per fare sparire le piccole asperita La Sibilla Appenninica (detta anche Sibilla Picena o Sibilla di Norcia) è una figura dell'immaginario collettivo diffusasi a partire dal Medioevo nell'area montana del Piceno e di Norcia, in particolare appunto sui Monti Sibillini, ai quali questa ha dato il nome. La carta abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

