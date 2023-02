Servono per legare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per legare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FUNI

Significato/Curiosita : Servono per legare This Is Elodie è il terzo album in studio della cantante italiana Elodie, pubblicato il 31 gennaio 2020 dalla Universal Music Group in formato digitale e il 7 febbraio successivo in formato fisico. Achille Virgilio Socrate Funi (Ferrara, 26 febbraio 1890 – Appiano Gentile, 26 luglio 1972) è stato un pittore e docente italiano, fra gli iniziatori del movimento artistico del Novecento nel 1922 a Milano. È stato anche scultore, architetto, illustratore, scenografo e grafico. Negli anni Trenta ha teorizzato e praticato il ritorno alla pittura murale. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: servono; legare; servono a scaldare l acqua; servono per la Comunione; servono come ripostiglio; servono a impostare il problema; Collegare di nuovo idee; Una presa per collegare il TV al videoregistratore; È poco propenso a delegare ; Cordicella per legare ; Cerca nelle Definizioni