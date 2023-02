Servizio Sanitario Nazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servizio Sanitario Nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SSN

Significato/Curiosita : Servizio Sanitario Nazionale Il servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ordinamento giuridico italiano, identifica il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dallo stato italiano. Sigle Servizio Sanitario Nazionale – il sistema sanitario vigente in Italia dal 1978.

– il sistema sanitario vigente in Italia dal 1978. Submersible Ship Nuclear – sigla HCS per identificare il sottomarino nucleare d'attacco

– sigla HCS per identificare il sottomarino nucleare d'attacco Surface-to-Surface Naval – missile superficie-superficie imbarcato Codici SSN – codice aeroportuale IATA della base aerea Sinchorni di Seul (Corea del Sud)

– codice aeroportuale IATA della base aerea Sinchorni di Seul (Corea del Sud) ssn – codice ISO 639-3 della lingua waata Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

