Serve per il soffritto - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CIPOLLA

Significato/Curiosita : Serve per il soffritto La trippa alla fiorentina è un secondo piatto tipico della cucina fiorentina, molto gustoso nonostante gli ingredienti "poveri". La cipolla (Allium cepa L. ) è una pianta bulbosa della famiglia Amaryllidaceae (sottofamiglia Allioideae). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

