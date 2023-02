Serve per chi fuma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per chi fuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PORTACENERE

Significato/Curiosita : Serve per chi fuma L'uomo che fuma (nella versione originale in lingua inglese Cigarette Smoking Man o Cancer Man), conosciuto successivamente con il vero nome di C.G.B. Spender, che è l'acronimo di Carl Gerhard Busch Spender, è l'antagonista principale della serie televisiva X-Files interpretato da William B. Davis. In Italia è doppiato da Diego Reggente. Il portacenere o, più propriamente, posacenere è un recipiente destinato a ricevere le ceneri del tabacco e i mozziconi di sigari e sigarette. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: serve; fuma; Non serve per le bottiglie di champagne; serve insieme al trattore; serve per fare paragoni; serve per pescare i polpi; Erba per profuma re i ravioli; fuma in Sicilia; Si dice di chi fuma come un turco; Il carbone di cui profuma no certi whisky; Cerca nelle Definizioni