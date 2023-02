Serve a far matasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve a far matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASPO

Significato/Curiosita : Serve a far matasse In ingegneria meccanica e in ingegneria elettrica lo statore, in una macchina avente parti in movimento, è l'insieme delle parti fisse. Il termine è di uso comune nelle macchine rotanti, quali i motori elettrici, le turbine o altre macchine, in quanto contrapposto al cosiddetto rotore (parte mobile). L'ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) è un'associazione formata da diversi scienziati e ricercatori di università e istituzioni europee, fondata dal geologo inglese Colin Campbell con lo scopo di divulgare, appoggiare e analizzare gli studi intorno al picco del petrolio e le teorie di Marion King Hubbert riguardo al "picco" e all'esaurimento delle fonti fossili. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: serve; matasse; serve per chi fuma; Non serve per le bottiglie di champagne; serve insieme al trattore; serve per fare paragoni; Arnesi con cui vengono dipanate le matasse ; Strumento per dipanare matasse ; Arnese utilizzato per formare matasse ; Arnese che viene utilizzato per sbrogliare le matasse ; Cerca nelle Definizioni