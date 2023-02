Il ritorno alla vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ritorno alla vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RINASCITA

Significato/Curiosita : Il ritorno alla vita Ritorno alla vita (Every Thing Will Be Fine) è un film del 2015 diretto da Wim Wenders. Cinema Rinascita (The Man Who Came Back) – film del 1931 diretto da Raoul Walsh Editoria Rinascita – mensile diretto da Giovanni Papini (1928-1935)

– mensile diretto da Giovanni Papini (1928-1935) Rinascita – settimanale fondato da Uberto e Bruno Puccioni (1943-1944)

– settimanale fondato da Uberto e Bruno Puccioni (1943-1944) Rinascita – numero unico di propaganda della Xª Flottiglia MAS (Repubblica Sociale Italiana) (1944)

– numero unico di propaganda della Xª Flottiglia MAS (Repubblica Sociale Italiana) (1944) Rinascita – rivista del Partito Comunista Italiano (1944-1991)

– rivista del Partito Comunista Italiano (1944-1991) Rinascita – quotidiano socialista nazionale italiano Fumetti Rinascita – evento della DC Comics Politica Rinascita ( Viðreisn ) – partito politico liberale islandese

( ) – partito politico liberale islandese Rinascita (Vazrazhdane) – partito politico nazionalista bulgaro Religione Rinascita – trasformazione radicale dell'individuo in senso religioso/spirituale Storia Rinascita dell'anno Mille – fenomeno storico dell'espansione dell'Occidente nell'XI secolo Televisione Rinascita – episodio della sesta stagione di Futurama Pagine correlate Rinascimento (disambigua) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «rinascita» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

