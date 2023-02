Risultato... bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risultato... bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Risultato... bianco Il Monte Bianco (Mont Blanc in francese e in arpitano), con i suoi 4.807 m di altitudine (ultima misura ufficiale il 3 dicembre, 2017), è la montagna più alta delle Alpi, d'Italia, di Francia e, anche d'Europa secondo alcune convenzioni geografiche, da cui i soprannomi di tetto d'Europa e di Re delle Alpi, condividendo assieme al monte Elbrus nel Caucaso un posto tra le cosiddette Sette Vette del Pianeta. Geografia Oô – comune dell'Alta Garonna (Francia) Sigle Object oriented – orientato agli oggetti, in ingegneria del software

– orientato agli oggetti, in ingegneria del software simile al segno dell'infinito o del per sempre. Codici OO – codice vettore IATA di SkyWest

– codice vettore IATA di SkyWest oo – codice degli aerei immatricolati in Belgio. Informatica OO – abbreviazione per OpenOffice.org (l'acronimo ufficiale è OOo) Letteratura Oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo Il libro della giungla di Rudyard Kipling Altro ‘O‘o – uccello delle Hawaii, oggi estinto

– uccello delle Hawaii, oggi estinto OO, Oo, oo, oO – emoticon spesso usati per indicare sorpresa soprattutto nei giochi online

– spesso usati per indicare sorpresa soprattutto nei giochi online O-O – notazione dell'arrocco corto nel gioco degli scacchi

– notazione dell'arrocco corto nel gioco degli scacchi Scala OO – scala 1:76.2 nel modellismo Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: risultato; bianco; Il risultato d una partita di calcio; Un risultato senza perdenti; Nel gioco degli scacchi è la situazione che decreta il risultato di parità; Il risultato espresso in metri quadrati; Un vino tra bianco e rosso; I frutti per il montebianco ; Un vino bianco ; Un bianco fiore alpino; Cerca nelle Definizioni