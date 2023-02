Registra i terremoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Registra i terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SISMOGRAFO

Significato/Curiosita : Registra i terremoti La seguente lista contiene la cronologia dei principali terremoti avvenuti nella regione geografica italiana nel XX secolo. Il sismografo è lo strumento di misura che viene utilizzato per registrare i fenomeni sismici. Si distingue dal sismometro, strumento che effettua la sola misura e non la registrazione della stessa. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

