Un recipiente in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGLIA

Significato/Curiosita : Un recipiente in cucina La bagna càuda (AFI Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ba 'kda]), nome piemontese traducibile come "salsa calda" in italiano, è una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese, originaria del Basso Piemonte. La teglia è uno strumento utilizzato in cucina per cuocere gli alimenti in forno; generalmente è di forma rettangolare o rotonda e a bordi bassi. Quelle costruite in metallo: acciaio inox, ferro, alluminio possono essere antiaderenti con rivestimento in teflon o stagnate se in rame; quelle in porcellana o terracotta sono smaltate all'interno e sono da considerarsi pirofile. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

