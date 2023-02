Quelle bianche comprendono l Italia e la Vittoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle bianche comprendono l Italia e la Vittoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UVE

Significato/Curiosita : Quelle bianche comprendono l Italia e la Vittoria Vittorio Gassman, nato Vittorio Gassmann (Genova, 1º settembre 1922 – Roma, 29 giugno 2000), è stato un attore, regista, sceneggiatore, scrittore e conduttore televisivo italiano, attivo in campo teatrale, cinematografico e televisivo. Sigle Unione vegetariana europea Codici UVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ouloup, Ouvéa, Nuova Caledonia

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ouloup, Ouvéa, Nuova Caledonia UVE – codice ISO 639-3 della lingua uveana occidentale Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: quelle; bianche; comprendono; italia; vittoria; quelle fritte piacciono a tutti; La legge punisce quelle fatte al Codice; I bus percorrono quelle preferenziali; Colombo scoprì quelle Occidentali; Ornano la bianche ria Più fine; I polli le hanno bianche ; Arricchivano la bianche ria delle nonne; Si aziona per asciugare la bianche ria; Le isole che comprendono Luzon e Mindanao; comprendono Gran Sasso e Maiella; comprendono tutti i monaci e i sacerdoti; comprendono diversi tagli; Formaggio dell italia centrale; Il primo presidente della Repubblica italia na; Un colosso energetico italia no; Attraversa l Alta italia ; Una vittoria di Epaminonda; Una vittoria napoleonica; Una vittoria di misura; Riporta scene della vittoria romana sui Daci; Cerca nelle Definizioni