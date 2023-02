Ha preso il brevetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha preso il brevetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PILOTA

Significato/Curiosita : Ha preso il brevetto Luca Goretti (Roma, 15 maggio 1962) è un generale italiano, Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare italiana dal 28 ottobre 2021. Televisione Episodio pilota – la prima puntata di una serie televisiva. Pilota – episodio pilota della serie televisiva I segreti di Twin Peaks . Pilota – primo episodio della serie televisiva Lost . Pilota – primo episodio della serie televisiva Boardwalk Empire - L'impero del crimine .

– la prima puntata di una serie televisiva. Pilota – personaggio della serie televisiva Farscape .

– personaggio della serie televisiva . Piloti – serie televisiva Trasporti Pilota – conducente di una imbarcazione e, per estensione, anche di altri mezzi terrestri, aerei o spaziali che necessitano di un conduttore.

– conducente di una imbarcazione e, per estensione, anche di altri mezzi terrestri, aerei o spaziali che necessitano di un conduttore. Pilota del porto – esperto locale di un porto commerciale che coadiuva il comandante in acque portuali nelle manovre di attracco o partenza

del porto – esperto locale di un porto commerciale che coadiuva il comandante in acque portuali nelle manovre di attracco o partenza Pilota – conducente di un aeroplano o di un'astronave.

– conducente di un aeroplano o di un'astronave. Pilota – conducente di un'automobile, moto o altri veicoli da corsa nell'ambito dell'automobilismo Pilota di Formula 1

– conducente di un'automobile, moto o altri veicoli da corsa nell'ambito dell'automobilismo Pilota automatico – dispositivo meccanico che guida un veicolo senza l'assistenza di un essere umano. Altro Pesce pilota (Naucrates ductor) – pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia Carangidae Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Pilota» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

