Positivi dal punto di vista finanziario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Positivi dal punto di vista finanziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTIVI

Significato/Curiosita : Positivi dal punto di vista finanziario Il fabbisogno finanziario, dal punto di vista economico e finanziario, è costituito da quella necessità che prevalentemente sorge all'inizio della vita di un'impresa quando si ha che le uscite monetarie precedono le entrate monetarie. Il fabbisogno finanziario è riscontrabile all'interno dell'azienda nel momento in cui quest'ultima, avendo fatto investimenti, è ancora in attesa di conseguirne i realizzi. In chimica, il termine principio attivo indica una sostanza che assolve a funzioni biologiche/chimiche/fisiche, includendo tutte le sostanze che esplicano nel formulato una specifica attività, ad esempio con effetto terapeutico (farmaci), benefico (vitamine, probiotici) o tossico (veleni), idratante (cosmetici) ecc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: positivi; punto; vista; finanziario; I dispositivi che agevolano il decollo dalla portaerei; Formano i nuclei positivi degli atomi; Insieme di dispositivi elettronici che vengono assemblati; Dispositivi a molla che riavvolgono lunghi cavi; Il punto culminante; Il punto al vertice; Un punto per i tifosi; Può sostituire un punto esclamativo; Il cavallo vanesio d una famosa rivista di Rascel; Non perde mai di vista il galleggiante; Cosa mai vista ; Ridiede la vista a san Paolo; Speculatore al mercato finanziario ; Crollo finanziario ; Istituto finanziario Industriale; Aiuto finanziario dato da Stato o enti pubblici; Cerca nelle Definizioni