Il più popoloso dei sei stati del New England - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più popoloso dei sei stati del New England. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MASSACHUSETTS

Significato/Curiosita : Il piu popoloso dei sei stati del New England Il Massachusetts ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[massa'usets]; in inglese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[mæs'tusts], ), ufficialmente Commonwealth del Massachusetts, è uno dei cinquanta Stati federati che compongono gli Stati Uniti d'America ed è situato nella regione della Nuova Inghilterra. Confina a nord con il New ... Il Massachusetts ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[massa'usets]; in inglese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[mæs'tusts], ), ufficialmente Commonwealth del Massachusetts, è uno dei cinquanta Stati federati che compongono gli Stati Uniti d'America ed è situato nella regione della Nuova Inghilterra. Confina a nord con il New Hampshire e il Vermont, a ovest con lo Stato di New York, a sud con il Connecticut e il Rhode Island, e a est con l'oceano Atlantico. È il 7º più piccolo e il 15º più popoloso tra i 50 stati degli Stati Uniti. Lo Stato dispone di due aree metropolitane distinte: la Greater Boston (Grande Boston) a est e l'area metropolitana di Springfield a ovest. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

