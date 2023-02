Le piante come i pini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piante come i pini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RESINOSE

Significato/Curiosita : Le piante come i pini Pino (Pinus L., 1753 ) è il nome comune di un genere di alberi e arbusti sempreverdi, appartenente alla famiglia Pinaceae. A questo genere appartengono circa 120 specie. La cocciniglia della lacca (Kerria lacca (Kerr, 1782)) è un insetto coccoideo della famiglia Kerriidae, noto soprattutto per la sua capacità di produrre un secreto resinoso, utilizzato industrialmente per la produzione del colorante e della gommalacca, un polimero naturale che ha una composizione chimica simile a quella dei polimeri sintetici, ed è quindi considerata una plastica naturale. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

