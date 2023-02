La pianificazione e la creazione di siti Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianificazione e la creazione di siti Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : WEB DESIGN

Significato/Curiosita : La pianificazione e la creazione di siti Internet Un sito web (o sito Internet oppure detto semplicemente sito) è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti informativi che risiede, tramite hosting, su un server web, raggiungibile dall'utente finale attraverso un comune motore di ricerca e/o un indirizzo web tramite l'uso di browser web. Il webdesign o web design, letteralmente progettazione per il world wide web, è un'espressione inglese utilizzata anche nella lingua italiana per indicare la fase di progettazione e di sviluppo tecnico di un sito web. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

