Personaggio che dà il nome a una portaerei statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personaggio che dà il nome a una portaerei statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NIMITZ

Significato/Curiosita : Personaggio che da il nome a una portaerei statunitense Top Gun è un film d'azione del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer in associazione con la Paramount Pictures. La classe Nimitz comprende tutte le dieci portaerei a propulsione nucleare in servizio con la US Navy. Prende il nome dell'ammiraglio Chester Nimitz, comandante delle forze statunitensi e alleate del Pacifico durante la seconda guerra mondiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

