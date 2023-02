Periodi di molti anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodi di molti anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERE

Significato/Curiosita : Periodi di molti anni Gli anni di piombo identificano in Italia un periodo storico compreso tra la fine degli anni 1960 e gli inizi degli anni 1980, in cui si verificò un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo. Codici ERE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erave (Papua Nuova Guinea) Geografia Ere – antico comune della Vallonia, ora parte di Tournai (Belgio) Altro Lingua ere (codice ISO 639-3 twp) Pagine correlate ERA Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

