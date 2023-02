Io per Tacito e Catullo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Io per Tacito e Catullo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EGO

Significato/Curiosita : Io per Tacito e Catullo L'Ode della gelosia, anche nota come Ode del Sublime (fr. 31 Voigt = 2 Gallavotti), è una lirica pressoché completa di Saffo. Il soprannome "sublime" è dovuto al trattato Del sublime che le attribuisce tale caratteristica. La locuzione latina alter ego ("un altro io") indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di cui fa le veci, oppure un altro sé, una seconda personalità all'interno di una stessa persona, con caratteristiche nettamente distinte dalla prima. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: tacito; catullo; tacito per il poeta; Qui per tacito ; Bronzo per tacito ; tacito accordo; L arte di catullo ; Ne scrissero Tibullo e catullo ; Il 3 di catullo ; Sono famosi quelli di catullo ; Cerca nelle Definizioni