Paolo Emilio, patriota e letterato napoletano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paolo Emilio, patriota e letterato napoletano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMBRIANI

Significato/Curiosita : Paolo Emilio patriota e letterato napoletano Paolo Emilio Tulelli (Zagarise, 18 agosto 1811 – Napoli, 27 gennaio 1884) è stato un presbitero, filosofo e educatore italiano nonché scrittore, letterato e poeta. Al cavaliere Paolo Emilio Tulelli sono ad oggi intitolate una via nel Comune di Zagarise e una nel Comune di Catanzaro nel quartiere Sant'Elia, una sala della Biblioteca comunale Filippo De Nobili di Catanzaro dove l'amministrazione comunale della città di Catanzaro e la pronipote del filosofo, giurista, scrittrice e ... Vittorio Imbriani (Napoli, 27 ottobre 1840 – Pomigliano d'Arco, 1º gennaio 1886) è stato uno scrittore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: paolo; emilio; patriota; letterato; napoletano; __ Sanpaolo , banca; È per noi in una canzone di paolo Conte; Ridiede la vista a san paolo ; paolo che ha diretto La grande bellezza; Un personaggio letterario creato da emilio Salgari; Noto eroe di emilio Salgari; Il primo romanzo di Salgari con protagonista emilio di Roccabruna; Un emilio della pop art; Illustre patriota veneziano; La sventola il patriota ; Luciano, il famoso patriota legato ad Antegnate; Cristina __, patriota e scrittrice milanese; Un Umberto letterato ; Tranquillo Gaio, letterato e storico latino; Giovita letterato e patriota bresciano dell 800; Gian Francesco, letterato alla corte dei Savoia; Adesso nel dialetto napoletano ; Il tamburo folcloristico napoletano ; Un tamburo napoletano ; Il dolce pasquale napoletano ; Cerca nelle Definizioni