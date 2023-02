Osso piatto situato nella parte inferiore e posteriore della scatola cranica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso piatto situato nella parte inferiore e posteriore della scatola cranica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OCCIPITALE

Significato/Curiosita : Osso piatto situato nella parte inferiore e posteriore della scatola cranica L'osso sfenoide è un osso del neurocranio, impari e mediano. La sua forma assomiglia in qualche modo a quella di una farfalla o a quella di un pipistrello con le ali estese. Partecipa alla formazione della base cranica nella sua porzione media, di fronte all'osso temporale e alla parte basilare dell'osso occipitale. Esso contribuisce anche a formare la cavità orbitaria e parte del tetto della cavità nasale. L'osso occipitale è un osso piatto del neurocranio, impari e mediano, a forma di conchiglia. È situato nella parte inferiore e posteriore della scatola cranica, contribuendo alla formazione della base cranica per gran parte, e per minima parte alla volta. Si articola con la prima vertebra della colonna vertebrale (atlante) e mette in comunicazione la cavità cranica con il canale vertebrale attraverso il foro occipitale (foramen magnum). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

