Operazioni di ormeggio - Cruciverba

Operazioni di ormeggio.

ATTRACCHI

Significato/Curiosita : Operazioni di ormeggio L'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in un dato punto della costa (generalmente il molo di un porto); è anche il luogo in cui il natante viene tenuto fermo, nonché ogni elemento accessorio utilizzato per stabilizzarne la posizione. Un attracco è una manovra navale utilizzata nella nautica, nella quale un'imbarcazione crea un collegamento fra essa ed un molo; grazie a tale manovra, la nave sta ferma anche se viene abbandonata e quindi l'equipaggio può scendere a terra. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

