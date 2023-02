Un operazione del bombardiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operazione del bombardiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SGANCIO

Significato/Curiosita : Un operazione del bombardiere Un bombardiere è un aereo militare progettato per attaccare obiettivi di terra. Il termine deriva dall'ordigno bellico tipicamente impiegato, la bomba, anche se i bombardieri fanno largo impiego di vari tipi di arma, tra i quali razzi, siluri e missili. I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki furono due attacchi nucleari, attuati sul finire della seconda guerra mondiale e compiuti dagli Stati Uniti contro il Giappone. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

