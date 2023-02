Nove... a Londra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nove... a Londra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NINE

Significato/Curiosita : Nove... a Londra Londra ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'londra/; in inglese: London, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'lndn/) è la capitale e maggiore città dell'Inghilterra e del Regno Unito, con i suoi 8 799 800 abitanti. La sua estensione territoriale la rende la terza città più estesa d'Europa, preceduta da Mosca e Istanbul. L'area ... Brooklyn Nine-Nine è una serie televisiva statunitense, prodotta per otto stagioni dal 2013 al 2021, e trasmessa prima sul canale statunitense Fox (per le prime cinque stagioni), e poi su NBC (per le restanti tre). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

