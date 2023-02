__ Nevada: è in California e in Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Nevada: è in California e in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIERRA

Significato/Curiosita : Nevada: e in California e in Spagna Il Nevada (in inglese: , Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/n'væd/) è uno Stato federato situato negli Stati Uniti occidentali. Viene collocato tradizionalmente nella regione del sudovest e talvolta in quella delle Montagne Rocciose degli Stati Uniti d'America. Lo Stato è il 7° più ampio, il 35° più popoloso, e il 9° meno densamente popolato dei 50 stati degli Stati Uniti. Quasi tre quarti delle persone del Nevada ... La Sierra Leone, ufficialmente Repubblica della Sierra Leone (in inglese Republic of Sierra Leone) e informalmente Salone, è uno Stato dell'Africa occidentale, sulla costa dell'oceano Atlantico. Confina con la Guinea a nord e a est, e con la Liberia a sud-est. La vicenda della liberazione degli schiavi rimasti nei territori della Sierra Leone è stata ricordata nel nome della capitale Freetown, "città libera". Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: nevada; california; spagna; Confina con il nevada ; Città del nevada che fu fondata dai mormoni; Confina con Idaho e nevada ; La città dei divorzi nel nevada ; Città california na marchio di silicone; Un parco di divertimenti della california ; Popolosa città california na; Città del Messico affacciata sul golfo di california ; La città della spagna famosa per le lame; Vi nacque in spagna Santa Teresa di Gesù; Todo _ = ok in spagna ; Città nel centro della spagna ; Cerca nelle Definizioni