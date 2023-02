Movimento irredentista dell Irlanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento irredentista dell Irlanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosita : Movimento irredentista dell Irlanda L'irredentismo è l'aspirazione di un popolo a completare la propria unità territoriale nazionale acquisendo terre soggette al dominio straniero ovvero terre non "liberate" (terre non redente o irredente) sulla base di un'identità etnica o di un precedente legame storico. Spesso è sostenuto da movimenti nazionalisti caratteristici di una stessa identità politica, culturale e geografica. L'espressione "terre irredente", cioè non liberate, fu utilizzata la prima volta nel 1877 dal ... Arte Ira – affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni Codici IRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirakira (Isole Salomone)

IRA – codice vettore ICAO di Iran Air

Ira – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingue iraniche Filosofia Ira – concetto della storia della filosofia occidentale Geografia Grecia Ira – ex comune della Messenia, Peloponneso Stati Uniti d'America Ira – township della Contea di St. Clair, Michigan

– township della Contea di St. Clair, Michigan Ira – città della Contea di Cayuga, New York

– città della Contea di Cayuga, New York Ira – città della Contea di Rutland, Vermont Letteratura Ira (Hela havet stormar) – romanzo di Arne Dahl Musica I.R.A. Records – casa discografica indipendente italiana

– casa discografica indipendente italiana Ira – album di Iosonouncane del 2021

– album di Iosonouncane del 2021 Ira – gruppo death metal italiano

– gruppo death metal italiano Ira – rapper catanese Onomastica Ira – nome proprio di persona maschile ebraico e inglese

– nome proprio di persona maschile ebraico e inglese Ira – ipocoristico russo del nome proprio di persona femminile Irene Psicologia Ira – stato psicologico alterato Religione Ira di Dio – in teologia Sigle Insufficienza Renale Acuta

Istituto di radioastronomia – una delle strutture dell'Istituto nazionale di astrofisica

Iniziativa per la Rinascita del Movimento Abolizionista ( IRA-Mauritania ) – organizzazione antischiavista fondata dal politico e attivista Biram Dah Abeid

( ) – organizzazione antischiavista fondata dal politico e attivista Biram Dah Abeid Internet Research Agency (nota anche come la fabbrica dei troll) – organizzazione di propaganda online affiliata al Cremlino

(nota anche come la fabbrica dei troll) – organizzazione di propaganda online affiliata al Cremlino Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1922 e sciolta nel 1969

– organizzazione politica irlandese creata nel 1922 e sciolta nel 1969 Official Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1969 e sciolta nel 2010

– organizzazione politica irlandese creata nel 1969 e sciolta nel 2010 Provisional Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1969

– organizzazione politica irlandese creata nel 1969 Continuity Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1986

– organizzazione politica irlandese creata nel 1986 Real Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1997 Pagine correlate Irish Republican Army (disambigua) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ira» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

