Misure di lunghezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misure di lunghezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : METRI

Significato/Curiosita : Misure di lunghezza Il termine lunghezza, nell'uso comune, indica una delle dimensioni di un oggetto, ovvero una sua estensione nello spazio. Nelle varie discipline tecniche e scientifiche il termine ha un utilizzo definito più rigorosamente o assume un significato leggermente diverso. Il metro (simbolo: m, talvolta erroneamente indicato con mt o con ml come metro lineare) è l'unità base SI (Sistema internazionale di unità di misura) della lunghezza. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

