Macchina tessile - Cruciverba

La giannetta è una macchina filatrice a lavoro intermittente e dotata di fusi (mandrini) multipli, inventata attorno al 1765 a Stanhill in Inghilterra da James Hargreaves, anche se alcuni indicano Thomas Highs come possibile inventore. Hargreaves aveva una figlia di nome Jenny che lavorava, appunto, come filatrice (spinner in inglese) e scelse di dare il suo nome (spinning Jenny) alla macchina filatrice che realizzò. Sembra che James Hargraves apportò alcune utili ...

Telaio , macchina usata per eseguire la tessitura Telaio a pesi , il tipo di telaio usato nell'antichità. Telaio a tensione , tipo di telaio usato principalmente in Sud America. Telaio Jacquard , telaio equipaggiato dalla macchina omonima e destinato alla realizzazione di tessuti operati. Telaio a basso liccio , telaio orizzontale per tessere arazzi. Telaio ad alto liccio , telaio verticale per tessere arazzi. Telaio a pettine liccio , telaio moderno per hobbystica.

Telaio – intelaiatura metallica o di altro materiale, formata da elementi rigidi o connessi fra loro, che serve da struttura portante per un manufatto (ad esempio un quadro, degli occhiali, un veicolo) Telaio (meccanica) Telaio (bicicletta) Telaio (edilizia) Telaio shear type

