Lucio, imperatore romano - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : GETA

Significato/Curiosita : Lucio imperatore romano Quello che segue è l'elenco degli imperatori romani che governarono dal 27 a.C. al 476 d.C. Per ciascuno sono riportati: il nome con cui è più comunemente conosciuto; il nome ufficioso; la data di nascita; il periodo temporale del suo regno (durante il quale fu ricevuto il titolo di augusto); la causa della morte (con la data se diversa da quella della fine del regno). Sono citati gli usurpatori (a volte la distinzione è dubbia, e in generale si segue la tradizione storica ... Geta, figlio di Settimio Severo e Giulia Domna e fratello di Caracalla (nome completo Publio Settimio Geta, in latino: Publius Septimius Geta; Roma, 7 marzo 189 – Roma, 26 dicembre 211), è stato un co-imperatore romano dal 209 al 211, prima col padre e poi col fratello. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

