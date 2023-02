I loro nomi figurano tra gli autori delle canzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I loro nomi figurano tra gli autori delle canzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PAROLIERI

Significato/Curiosita : I loro nomi figurano tra gli autori delle canzoni Il sessantaquattresimo Festival di Sanremo si è svolto al teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 22 febbraio 2014 con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il paroliere è l'autore delle parole di una canzone. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

