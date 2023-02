Località del Catanese - Cruciverba

Sant'Agata (Catania, 229/235 – Catania, 5 febbraio 251) è stata, secondo la tradizione cattolica, una giovane cristiana vissuta nel III secolo, martirizzata durante le persecuzioni sotto l'imperatore Decio. Presente nei martirologi più antichi, è venerata come santa, vergine e martire dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e dalla Chiesa Anglicana, che ne onorano la memoria il 5 febbraio. È patrona della città di Catania, della Repubblica di San Marino, dell'isola di Malta. Il ...

Acireale (Aci Rigali (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/(j)a..'a.l/) o Aci in siciliano; Jaci Riali o Jaci in dialetto siciliano orientale) è un comune italiano di 50 248 abitanti della città metropolitana di Catania in Sicilia.