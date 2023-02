La legge punisce quelle fatte al Codice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La legge punisce quelle fatte al Codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INFRAZIONI

Significato/Curiosita : La legge punisce quelle fatte al Codice L'infibulazione (dal latino fibula, spilla) è una pratica, che spesso prende le forme di un rituale, che prevede la menomazione degli organi genitali di una persona, sia essa di genere maschile o femminile. Il calcio di rigore, o più semplicemente rigore, è la ripresa di gioco utilizzata nel calcio quando un calciatore commette nei confronti di un avversario, nella propria area di rigore e con il pallone in gioco, un'infrazione normalmente punibile con un calcio di punizione diretto. È disciplinato dalla Regola 14 del Regolamento del Gioco del Calcio. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

Soluzione per: legge; punisce; quelle; fatte; codice; legge ndaria amante; Una possibilità che la legge concede all erede; Vi si custodirono le tavole della legge ; legge le carte di credito; Li punisce l arbitro; quelle fritte piacciono a tutti; I bus percorrono quelle preferenziali; Colombo scoprì quelle Occidentali; quelle fritte piacciono a quasi tutti; Opere d arte contraffatte ; Lodi fatte in pubblico; Vengono fatte con ghiaccio e sciroppo; fatte passare dallo stato solido allo stato liquido; Il codice del Bancomat; Un codice personale; Un codice delle banche; Un codice numerico; Cerca nelle Definizioni