Ha le lame ai piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha le lame ai piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PATTINATORE

Significato/Curiosita : Ha le lame ai piedi Le Lame Rosse sono morfologie calanchive che interessano una successione sedimentaria dal colore tipicamente arrossato. Il sito si trova nel complesso dei Monti Sibillini, e più precisamente nel comune di Fiastra (MC). Con pattinaggio si intende l'insieme di pratiche sportive e ricreative effettuate calzando pattini dotati di lama con cui scivolare su superfici ghiacciate, o pattini tradizionali con quattro rotelle cilindriche disposte a rettangolo, o ancora pattini in linea, a ruote allineate, con cui muoversi su pista o su strada. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

