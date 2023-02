La interpreta il grafologo - Cruciverba

La grafologia (dal greco af: scrittura e: studiare) è una tecnica che presume di dedurre alcune caratteristiche psicologiche di un individuo attraverso l'analisi della sua grafia. La validità e l'attendibilità di questa tecnica non sono mai state validate scientificamente, la sua attendibilità risulta quindi nulla; per questo motivo le analisi grafologiche di personalità non sono ammesse in ambito forense, al contrario delle perizie calligrafiche che invece servono per ...

La scrittura è la fissazione di uno o più segni linguistici in una forma esterna più o meno durevole.