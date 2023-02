L inter... italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inter... italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TRA

Significato/Curiosita : L inter... italiano Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Astronomia TrA – abbreviazione della costellazione del Triangolo Australe Codici TRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taramajima (Giappone)

TRA – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 31L di Trapani/Birgi, radioassistenze per la navigazione aerea

tra – codice ISO 639-3 della lingua tirahi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tra» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

