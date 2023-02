Lo inganna Pollicino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo inganna Pollicino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORCO

Significato/Curiosita : Lo inganna Pollicino Pollicino (Le Petit Poucet) è una celebre fiaba di Charles Perrault, originariamente pubblicata nei I racconti di mamma l'oca nel 1697. Carlo Collodi ha tradotto la fiaba in italiano con il titolo Puccettino. Pollicino presenta molti punti in comune con la fiaba Hansel e Gretel dei fratelli Grimm. Geografia Orco – Torrente del Piemonte

– Torrente del Piemonte Orco Feglino – comune della provincia di Savona

– comune della provincia di Savona Orco – ex comune della provincia di Savona, ora l'unica frazione del suddetto Mitologia Orco – altro nome dell'Ade

– altro nome dell'Ade Orco – Personaggio della mitologia romana

– Personaggio della mitologia romana Orco – Creatura della mitologia norrena Fiabe e folclore Orco – Creatura del folclore e delle fiabe Cultura contemporanea Orco – Creatura di molti mondi immaginari fantasy Orchi nell'opera di J.R.R. Tolkien Orchi e Goblin in Warhammer Orchi nell'universo di Warcraft Orko è uno dei personaggi dell'universo Masters Orchi trilogia fantasy dello scrittore inglese Stan Nicholls

– Creatura di molti mondi immaginari fantasy Orco – personaggio dei fumetti Marvel Comics Zoologia Orco dagli occhiali – anatra marina

– anatra marina Orco marino – anatra marina

– anatra marina Orco marino dagli occhiali – anatra marina

– anatra marina Orco marino del Pacifico – anatra marina Altro Orco è un planetoide del sistema solare esterno.

è un planetoide del sistema solare esterno. Orcus – genere di Coccinellidae Pagine correlate Orca (disambigua)

