Hanno raggi e cerchioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno raggi e cerchioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RUOTE

Significato/Curiosita : Hanno raggi e cerchioni Il cerchione (a volte detto anche solo cerchio) è l'elemento della ruota che collega lo pneumatico al veicolo. Una ruota è un oggetto circolare in grado di ruotare attorno a un asse centrale. Viste le sue molteplici applicazioni, dalla meccanica all'idraulica o ai trasporti, è considerata una delle invenzioni più rivoluzionarie della storia e del progresso dell'umanità. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

