È grande per gli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È grande per gli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIG

Significato/Curiosita : e grande per gli Inglesi L'inglese (nome nativo: English, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'gl/) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto e basso tedesco e al frisone, con i quali conserva ancora un'evidente parentela. Cinema Big – film del 1988 diretto da Penny Marshall Codici BIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Delta (Alaska) (Stati Uniti)

big – codice ISO 639-3 della lingua biangai Informatica <big>...</big> – elemento HTML che crea testo più grande Musica BIG – gruppo musicale sudcoreano

– gruppo musicale sudcoreano Big Records – etichetta discografica australiana

– etichetta discografica australiana The Notorious B.I.G. – rapper statunitense

– rapper statunitense Big – album discografico di Macy Gray del 2007

– album discografico di Macy Gray del 2007 Big – singolo dei Fontaines D.C. del 2019

– singolo dei Fontaines D.C. del 2019 Big – singolo di Rita Ora, David Guetta e Imanbek del 2021 Televisione Big! – programma televisivo di Raiuno

– programma televisivo di Raiuno Big – serial televisivo sudcoreano Altro Big – rivista musicale italiana degli anni '60

– rivista musicale italiana degli anni '60 Bjarke Ingels Group , spesso identificato con l'acronimo BIG – studio internazionale di architettura

, spesso identificato con l'acronimo – studio internazionale di architettura Big the Cat – personaggio immaginario della serie videoludica Sonic

