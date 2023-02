Gli specialisti per le malattie della vecchiaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli specialisti per le malattie della vecchiaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GERIATRI

La geriatria (dal greco , "vecchio, anziano" e atea, "cura") è una disciplina medica che studia le malattie che si verificano nell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti, con l'obiettivo fondamentale di ritardare il declino funzionale e mentale, mantenendo al contempo l'autosufficienza e la miglior qualità di vita possibile. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

