Il genere musicale di Bob Marley - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere musicale di Bob Marley. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGGAE

Significato/Curiosita : Il genere musicale di Bob Marley Bob Marley, nato Robert Nesta Marley (Nine Mile, 6 febbraio 1945 – Miami, 11 maggio 1981), è stato un cantautore, chitarrista e attivista giamaicano. Il reggae (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'rge/) o raggae è un genere musicale originario della Giamaica essenzialmente discendente dallo ska, ma sviluppatosi propriamente come leggera variante del rocksteady. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 febbraio 2023

